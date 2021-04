Cinque consigli per diventare bravi nel Trading Online

Quando si tratta di trading online, tutti vogliono ottenere un profitto. Eppure, alcuni lo fanno più spesso di altri. Ecco cinque consigli che potrebbero darvi una migliore comprensione del trading online.

Il trading online sta diventando sempre più popolare man mano che sempre più persone si rendono conto della relativa semplicità di usare le piattaforme di social trading per investire. Anche se non è mai un compito facile, affinare le vostre abilità come day trader è molto possibile, se sapete cosa state facendo e capite che ci sono semplici regole da seguire per aumentare le vostre possibilità di diventare un investitore di successo. Abbiamo raccolto alcuni consigli che possono migliorarvi nel trading online:

Rimanete informati

Il mercato globale è sempre in evoluzione, con azioni, materie prime e indici che salgono e scendono costantemente. In effetti, ci sono così tante parti in movimento che è impossibile per una sola persona conoscere tutti i diversi fattori che influenzano il movimento del mercato (se fosse così, saremmo tutti ricchi). Tuttavia, ci sono modi per ottenere una migliore comprensione di quali azioni o valute potrebbero salire o scendere, e uno dei modi principali è quello di seguire le notizie. Siate consapevoli delle app di trading gratuite e delle demo per allenarvi.

Determinate il vostro stile

Ci sono due approcci principali al trading: L'analisi tecnica e l'analisi fondamentale. In poche parole: gli investitori tecnici seguono i grafici e cercano di determinare le tendenze e i movimenti ricorrenti nel mercato, poi investono di conseguenza, pensando che il passato possa essere un'indicazione del futuro. Gli investitori fondamentali, d'altra parte, cercano di determinare cosa succederà dopo, raccogliendo dati attuali su specifiche aziende, mercati e valute.

Gestite i vostri rischi

C'è sempre un rischio quando si tratta di investire nel mercato azionario. Nessun investimento è infallibile e bisogna sempre prendere delle precauzioni per minimizzare il rischio. Un buon modo per ridurre il rischio di perdere troppo dei vostri fondi è impostare un punto di stop-loss. Uno stop-loss è un ordine che ferma automaticamente un'azione che avete deciso (comprare o vendere un'azione per esempio) se le vostre perdite raggiungono un certo livello. In questo modo, con ogni transazione, potete decidere in anticipo qual è l'importo massimo che siete disposti a rischiare e sapere che le vostre perdite non ammonteranno a più di quello.

Diversificate il vostro portafoglio

Questo punto ha anche a che fare con la gestione del rischio, ma è abbastanza importante da ricevere un'attenzione speciale. Indipendentemente dal fatto che voi commerciate un solo tipo di strumento (valute, materie prime, azioni o indici), non dovreste mai mettere tutte le vostre uova in un solo cesto. La diversità è il nome del gioco, e dato che ci sono numerose opzioni per gli investimenti, potrebbe essere intelligente distribuire i vostri fondi su diverse transazioni.

Copiate investitori di successo

Sulle piattaforme di social trading, come eToro, Pocket option, CFD broker (leggi di più qui su trusted-broker-reviews.com), avete la possibilità di collegare i vostri fondi al portafoglio di un investitore esperto. Fondamentalmente, si sceglie un investitore il cui stile di investimento vi piace, e ha un track record di successo, e si assegna una certa quantità di fondi per seguire il suo esempio. In questo modo non dovete controllare costantemente lo stato delle vostre transazioni e potete mettere i vostri soldi nelle mani di investitori che hanno mostrato profitto in passato. Naturalmente, non ci sono garanzie nel trading, e anche i trader di maggior successo hanno serie di perdite - quindi anche quando copiate un trader di incredibile successo dovreste avere uno stop-loss in atto, e distribuire il vostro portafoglio.