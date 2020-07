La Regione Puglia non approva la legge contro l'omotransfobia

In queste ore il Consiglio regionale è riunito per l'ultima seduta di questi 5 anni di mandato. E’ ufficiale dunque che la Puglia non approverà la legge sul contrasto all’omotransfobia. Nell'ultima seduta consiliare stanno discutendo della proposta di legge sulla ricerca dei tartufi, e non su una proposta che riguarda i diritti di migliaia di cittadini pugliesi. Dopo 5 anni e tante promesse, il Consiglio non è riuscito nemmeno a discuterla.

Una legge proposta dalla Giunta regionale con l'impegno del Presidente Emiliano assunto nei confronti delle associazioni, e che poi i Consiglieri hanno volutamente ritardato l'arrivo in aula per non esporsi e per mero opportunismo politico. Esattamente come con la legge sulla doppia preferenza di genere che si sta discutendo ora in Consiglio, solo perchè il Governo Conte li ha obbligati a farlo. Anche per questo serve rinnovare il Consiglio regionale pugliese.

Gianni Di Pippa - Consigliere comunale di Castellaneta