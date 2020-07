Franzoso: 75mila euro a Sava perchè non ha la fogna, spero siano gli ultimi

La Regione Puglia ha confermato anche per il 2020 la somma di 75mila euro per il Comune di Sava a titolo di risarcimento per l’assenza di un sistema fognante. Lo fa sapere la consigliera regionale di Forza Italia, Francesca Franzoso autrice di un emendamento in tal senso. «Anche quest’anno, per il quinto anno di seguito - afferma - la somma è stata prevista con un mio emendamento in Consiglio regionale».

Come da quattro anni a questa parte, si tratta di un contributo straordinario per concorrere alle maggiori spese sostenute dai cittadini per lo svuotamento delle fogne a causa dell’assenza di impianti di depurazione.

«Attraverso i miei emendamenti, dal 2015 ad oggi – prosegue la consigliera azzurra -, il comune di Sava ha ricevuto 675 mila euro di contributi, a parziale ristoro delle spese per i pozzi fognanti».

Toccando poi la spinosa questione della mancanza di un depuratore che mette in contrapposizione da anni le esigenze di diversi comuni (Manduria e soprattutto Avetrana contrari all’ubicazione dell’opera prevista sulla costa manduriana a due passi dal territorio avetranese), la consigliera conclude il suo intervento mettendo il dito nella piaga: «Speriamo si tratti dell’ultima volta che ci tocca rimborsare i cittadini per l’assenza di fognatura e che, nella prossima legislatura, Sava possa finalmente avere il suo depuratore».