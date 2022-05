Torta al cioccolato: ricetta in cinque minuti

Se vuoi evitare di dare per merenda ai tuoi bambini le brioche confezionate, e sai che vanno ghiotti di cacao, allora devi assolutamente preparare una torta al cioccolato. Sarebbe riduttivo dire “segui questa ricetta” perché in giro ci sono tantissime varianti di questo dolce, buonissime altrettanto, e da provare ad ogni costo, tuttavia abbiamo deciso di proporre una versione veloce, che non richieda molto tempo da trascorrere a casa.

La ricetta che stiamo per proporti è semplice da realizzare, e puoi arricchirlo anche con tanti altri ingredienti golosi.

La ricetta

Partiamo dall’analisi degli ingredienti che ti occorrono per preparare questa versione di torta al cioccolato. Avrai infatti bisogno di:

· 150 grammi di cioccolato fondente al 55%

· 200 grammi di burro a temperatura ambiente

· 150 grammi di zucchero

· 150 grammi di farina 00

· 30 grammi di cacao amaro

· 4 uova

· 8 grammi di lievito per dolci

· 1 pizzico di sale

Procedimento

Come ogni dolce “cioccolatoso” che si rispetti, si parte con sciogliere la tavoletta di cioccolato. Mettila a bagnomaria o in alternativa al microonde. Intanto in una ciotola lavora il burro e lo zucchero con una frusta elettrica, aggiungi il pizzico di sale e ottieni un composto cremoso. A questo punto aggiungi anche due delle quattro uova e continua finché tutti gli ingredienti non saranno del tutto amalgamati tra loro. Dopodiché sei pronto per versare il cioccolato fuso, poi mescola con le fruste.

Aggiungi anche le uova restanti e continua a mescolare il tutto. Una volta che il composto ti sembrerà spumoso e cremoso, puoi iniziare adagio a versare la farina, setacciata. Ti ricordiamo di aggiungere un po’ per volta, e solo dopo a totale assorbimento della farina puoi aggiungere anche il cacao ed il lievito. La lavorazione con le fruste sarà ultimata quando tutti gli ingredienti in polvere si saranno accorpati al resto dell’impasto. Ora non ti resta che prendere il ruoto, meglio se quello con cerniera e dal diametro di 22 cm, foderato con della carta forno (può andare bene anche imburrare ed infarinare). Versa il composto al suo interno, poi livella la superficie del dolce usando una spatola.

Metti in forno a 180 gradi per almeno 40 minuti. Dopo i quaranta minuti in forno fai la prova dello stuzzicadenti (se esce umido deve stare ancora un po’ in forno altrimenti puoi spegnere). Alla fine sforna e fai raffreddare per poi tagliare a spicchi. Fai una piccola spolverata di cacao amaro e servi a merenda. Ne andranno tutti ghiotti, sia grandi che piccini.

Trucchi e conservazione

Questa torta al cioccolato, profumata e gustosa, può essere conservata a temperatura ambiente anche per 3 giorni. Volendo puoi anche congelarla, purché subito dopo la cottura. Altro consiglio: si possono usare le fruste elettriche ma anche le fruste manuali, a seconda delle proprie esigenze e di come ci si sente più comodi.

Se non ami i sapori troppo amarognoli puoi anche optare per del cioccolato al latte, a patto però di ridurre la dose di zucchero. Inoltre per un sapore più intenso puoi dare alla tua torta un aroma agrumato grattugiando della scorza d’arancia all’interno dell'impasto. Per dare ancora più spessore al gusto della torta aggiungi delle scaglie o delle gocce di cioccolato. Invece per coloro che amano i dessert speziati, da provare è anche la versione con zenzero candito e cardamomo.

Per abbellire la torta e renderla magari più presentabile in occasione di feste o compleanni, puoi decorarla con una glassa di zucchero o con la ganache al cioccolato. Al centro puoi farcire con della marmellata in stile sacher o anche con della golosa crema. Ottima anche la versione al caffè.