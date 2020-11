Avetrana riunisce il Consiglio comunale in presenza ma le opposizioni disertano l'aula

Si è riunito oggi il Consiglio comunale i Avetrana. La convocazione urgente e straordinaria indetta dalla presidente del Consiglio, Giovanna Greco si è tenuta per per discutere riguardo la presa in esame e l’approvazione di provvedimenti di ordinaria amministrazione.

Erano polemicamente assenti i consiglieri di opposizione Luigi Conte, Rosaria Petracca e Lucia Vacca che avrebbero voluto assistere all’incontro in videoconferenza per evitare di esporsi a probabili rischi di contagio. Per la presidente Greco, invece, la seduta si è potuta fare rispettando le norme sul distanziamento sociale e l’uso della mascherina imposto ai presenti e al pubblico il cui numero è stato contingentato.

Per gli assenti, invece, sarebbe stato opportuno anche l’impiego di altri dispositivi di sicurezza come i divisori in plexiglass che, a detta della consigliere Vacca, avrebbero regolano meglio la distanza interpersonale.

«Inoltre - aggiunge la consigliera – sarebbe opportuno che sanificassero anche piazze e strade dato l’aumento dei contagi. Da parte nostra – conclude Vacca - si chiede solo collaborazione e unità, poiché la salute va salvaguardata».

Francesca Dinoi