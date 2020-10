«Curatevi a casa, abbracciatevi senza mascherina», l'Ordine procede contro un medico negazionista

L’Ordine dei medici di Taranto ha avviato le azioni per acquisire le generalità del sedicente “medico” che, nel corso della manifestazione di ieri sera a Taranto contro le misure previste dall’ultimo decreto anti Covid, avrebbe proferito dal palco gravissime accuse nei confronti degli operatori sanitari impegnati in questa dura battaglia contro la pandemia, e sollecitato nell’uditorio comportamenti contrari alla tutela della salute individuale e collettiva. «Qualunque sia la collocazione professionale del sedicente “medico” – scrive il presidente dell’Ordine dei medici, Cosimo Nume - il gravissimo episodio sarà perseguito con gli atti dovuti e nelle sedi opportune».

Il medico in questione è Pasquale Bacco, fondatore di una società chiamata «Meleam» acronimo di Medicina Lavoro e Ambiente, con sede a Bitonto (Bari). E’ un negazionista conosciuto anche a livello nazionale. Ieri sul palco di Taranto ha detto che la mascherina non serve a niente ed ha lanciato questo messaggio: «Questo virus si cura, curatevi a casa, non andate in ospedale, abbracciatevi tutti, fate l’amore, amatevi, solo cos’ se ne esce fuori».

Bacco è stato candidato nel 2008 con La Destra – Fiamma Tricolore a Bitonto, e si è fatto il suo nome anche durante le elezioni regionali in Puglia del 2010 sempre con Fiamma Tricolore. Tra le liste di Casapound alle elezioni della Camera del 2013 figura un Pasquale Bacco, nato a Battipaglia (Sa) il 24/02/1972 come lo stesso Dott. Pasquale Bacco presente nel sito dell’Ordine dei Medici.