Il direttore sanitario della Asl di Taranto positivo al Covid

Il direttore sanitario della Asl di Taranto, Gregorio Colacicco, è risultato positivo al Covid-19. La notizia che circolava da ieri è stata confermata dal figlio Salvatore, anche lui positivo al test, con un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

«Per doverosa informazione – si legge - vi comunico che in seguito ad un tampone eseguito a mio fratello per avvio lavorativo, risultato positivo, abbiamo eseguito il tampone tutti in famiglia e siamo risultati positivi io e mio padre, gli altri componenti sono negativi. Stiamo tutti bene e in isolamento in attesa di fare i tamponi di controllo. Stiamo collaborando con il dipartimento di prevenzione per le indagini Epidemiologiche previste per legge. Sarà nostra cura tenervi informati», conclude.