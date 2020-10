Covid in Puglia 111 nuovi casi, 12 nel tarantino tra cui due studenti. 6 operatori 118 in quarantena

Sono 14 i positivi al Covid-19 registrati in provincia di Taranto nelle ultime 24 ore. Tra questi due studenti di Taranto e di Laterza. L’Istituto Maria Pia della città capoluogo frequentato dal giovane tarantino, ha sospeso le lezioni per tre giorni per permettere la sanificazione degli ambienti.

Sempre nella provincia ionica due interi equipaggi del 118 sono stati messi in quarantena perché hanno trasportato una paziente contagiata dal coronavirus con sintomi. Le postazioni interessate sono quelle di Taranto centro gestite da personale misto. Autisti e soccorritori appartengono a due associazioni convenzionate con la Asl mentre gli infermieri dipendenti Asl.

In tutta la regione i nuovi positivi sono 111 così distribuiti: 65 in provincia di Bari, 8 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 14 in provincia di Taranto.