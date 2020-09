Anziana disorientata perde la strada di casa e viene salvata dai carabinieri

Da un giorno all’altro l’appuntato scelto dei carabinieri, Giuseppe Baldari, di Avetrana ma effettivo alla stazione di Torre Santa Susanna è diventa eroe.

Tutto accadde la mattina del 22 marzo scorso, in piena pandemia, quando con il superiore maresciallo maggiore Angelo Turco, notarono per le vie del centro un’anziana in pigiama che si era smarrita da alcune ore. I militari la soccorsero immediatamente e dopo alcune indagini riuscirono a trovare l'abitazione della donna.

Il gesto non è passato inosservato al presidente del centro Auser, Achille Mattiacci (che ha anche un figlio carabiniere), il quale, unitamente all'amministrazione comunale, in occasione della Festa dell'anziano (edizione 2020) ha consegnato un riconoscimento sociale ai due militari.

Il sindaco di Torre, Michele Saccomanno, ha elogiato l'operato dei carabinieri che va sempre difeso.

Inoltre il carabiniere-eroe Baldari si è reso protagonista di un altro spericolato salvataggio, questa volta con il vicebrigadiere Francesco Sgura, rischiando di cadere dal tetto di un’abitazione durante le operazioni di salvataggio di un giovane che stava per gettarsi nel vuoto. Il carabiniere Baldari lo afferrò per la cintura dei pantaloni salvandogli la vita. Il comandante del gruppo provinciale di Brindisi assegnò anche in questo caso un encomio solenne all'appuntato in occasione della Festa Dell'Arma.