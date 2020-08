Maruggio, elefante lascia il recinto del circo per una passeggiata in paese

L’elefante del Circo Orfei che ha piantato la tenda a Maruggio per una serie di spettacoli, ha eluso i controlli ed è uscito fuori dal recinto per una passeggiata intorno. Così almeno è sembrato a molti. In effetti l'esemplare della famiglia Orfei è stato portato in giro dagli inservienti per i bisogni, un pò come si fa con gli animali domestici. Il personale addetto che lo accompagnava, munito di pala e carriola, ha poi ripulito tutto.

È successo oggi pomeriggio sotto lo sguardo stupito dei maruggesi che hanno filmato e fotografato il pachiderma ribelle.

Si tratterebbe dello stesso elefante che un paio di mesi fa ha fatto la stessa cosa a Francavilla Fontana. Anche in quel caso, come oggi a Maruggio, la sua è stata una breve uscita fisiologica per sgranchirsi le gambe prima dello spettacolo. La presenza dell'animale libero ha comunque provocato allarme per cui sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Maruggio.

L'arrivo del Circo a Maruggio è stato anticipato da polemiche degli animalisti che da sempre si oppongono all'uso degli animali negli spettacoli viaggianti. Il sindaco Alfredo Longo, anche lui riconosciuti animalista, l'anno scorso aveva firmato un ordinanza che vietava la presenza di animali esotici nei circhi. «Divertiamoci con gli uomini forzuti, i pagliacci e i giocolieri cosi’ avremo anche la coscienza piu’ pulita», dichiarava il primo cittadino nell'annunciare quella ordinanza.

In effetti si è poi scoperto che le imprese circensi sono tutelate da una legge nazionale che non può essere scavalcata da un ordinanza sindacale e che consente loro di fare uso di animali nei loro spettacoli purchè non ci siano sofferenze o stress o impieghi innaturali di essi.