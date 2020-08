​Gerardo Trisolino dedica un libro alla civiltà contadina del Sud nella narrativa di Jurlaro

È finalmente giunta in libreria la monografia che Gerardo Trisolino ha dedicato a Rosario Jurlaro in occasione del compimento dei suoi 90 anni. Si intitola Tra antropologia e letteratura. La narrativa di Rosario Jurlaro, edito da Pubblicazioni Italiane di Treviso.



Il professire Trisolino ha voluto rendere un doveroso omaggio all’illustre studioso e scrittore, nato a Francavilla Fontana il 23 marzo 1930, direttore emerito della biblioteca arcivescovile “A. De Leo” di Brindisi, che ha diretto dal 1957 al 1993.

Il libro prende in esame le quattro opere narrative di Jurlaro, autentici capolavori sulla civiltà contadina meridionale: L’utile canna. Diario intimo della gente del Sud (1975), La festa cresta. Dalle Palme al Sabato Santo con la gente del Sud (1983), Fame e Famiglia. Fami e famigghia. Mezzogiorno rurale: anni Cinquanta (1986), Continente masseria. Alle radici del Sud mediterraneo (1995).

Bianca Tragni ha scritto nella prefazione: “Che un letterato-poeta, come Trisolino, si metta a recensire un raffinato intellettuale, come Jurlaro, per spremerne la quintessenza della civiltà contadina che questi ha indagato e descritto negli anni, è cosa rara e pregevole.

Quando il poeta si fa critico letterario e lo scrittore si fa poeta contadino, nasce un connubio culturale e umano di tale portata, che è capace di avvolgerti ed avvincerti in una lettura sempre più profonda e accattivante. Rosario Jurlaro non è certo nuovo a giudizi critici lusinghieri, espressi da tanti dotti, lungo il percorso della sua nonagenaria carriera/vita. Ma questo saggio di Gerardo Trisolino è particolare, diverso e superiore a tutti gli altri”.

Il libro verrà presentato a Francavilla Fontana lunedì 7 settembre dal professore Ettore Catalano e dalla scrittrice Bianca Tragni, nell’ambito degli eventi estivi organizzati dall’amministrazione comunale.