Torre Ovo, bagnante rimuove gli ombrelloni segnaposto e si riappropria della spiaggia

Stanca dei soliti ombrelloni segnaposto che occupavano perennemente la prima fila di una spiaggia libera di Torre Ovo, una bagnante ha deciso di farsi giustizia da sé smontando tutto e ammassando il materiale sugli scogli.

È successo ieri pomeriggio sul tratto di spiaggia antistante la zona residenziale «Le Villette» della località balneare di Torricella. Alessia, questo il nome della protagonista, dopo aver fatto piazza pulita delle postazioni abusive ha poi avuto una discussione con uno dei proprietari che quando è andato a prendere posto non ha più trovato il suo ombrellone. «Noi rispettiamo le regole quando veniamo al Nord e la stessa cosa dovete fare voi quando vi ospitiamo», ha detto la risoluta signora ribattendo al turista che rivendicava il diritto ad occupare la prima fila della spiaggia per il tempo di farsi la pennichella in camera nella struttura dove alloggia.