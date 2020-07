Malore in piazza e risulta positivo al Covid, scatta l'allarme contagio in tutto il comune

La sindaca del comune di Bagnolo del Salento in provincia di Lecce, ha diffuso una comunicazione urgente rivolta a tutti i suoi concittadini per la ricerca di possibili contatti con un uomo contagiato dal coronavirus. L’uomo in questione di 72 anni, mercoledì scorso era stato colto da malore in una piazza del paese ed era stato soccorso dal personale del 118 che lo ha portato all’ospedale dove è stato sottoposto al tampone risultato positivo.

Pubblicando su autorizzazione dei familiari il nome della persona contagiata, raccomandando il rispetto delle norme sul distanziamento sociale, la sindaca Irene Chilla, invita tutti coloro che sono stati in contato con il settantaduenne ad isolarsi in autoquarantena cautelativa e a comunicare immediatamente eventuale sintomatologia al proprio medico curante in maniera da seguire le eventuali e necessarie procedure.