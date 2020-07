Coltivava marijuana in giardino, arrestato maruggese

Un quarantenne di Maruggio è stato arrestato dalla polizia perché coltivava in casa piante di marijuana. I “Falchi” della Questura di Taranto nel corso di una perquisizione domiciliare mossi da alcune segnalazioni e da precedenti servizi di osservazione (il sospettato aveva già diversi precedenti in materia di stupefacenti), nel giardino hanno scoperto tre piante di canapa in vaso e, in un locale adiacente, quattro barattoli in vetro contenenti infiorescenze essiccate di marijuana per un peso complessivo di 120 grammi circa.

Nell’appartamento, inoltre, i poliziotti hanno trovato, custoditi all’interno di una busta, quasi duemila euro che sono stati sequestrati perchè ritenuti provento dell’attività di spaccio. E’ scattato dunque l’arresto in flagranza di reato in regime di domiciliari.