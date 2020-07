Donna uccisa a Cerignola, fermato il marito

Cerignola sotto choc per la morte della 41enne, Nunzia Compierchio freddata nella sua abitazione di via Fabriano, non lontano dal campo sportivo. Il marito, un uomo di 44 anni, Angelo Di Meo, disoccupato, è stato fermato e condotto nel commissariato di polizia.

Il presunto autore del femminicidio si era inizialmente rifugiato a casa del padre. Aveva con sé una pistola modificata che potrebbe essere quella che ha ucciso la donna. L’uomo si è presentato a casa della donna (i due si erano separati) e non appena quest’ultima ha aperto la porta, le ha sparato.

