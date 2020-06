Covid positivo dopo un mese di negatività, sospesi i ricoveri nel reparto del Fazzi di Lecce

“Da un punto di vista infettivo non dovrebbe avere alcuna valenza questa nuova positività riscontrata. Questo paziente, oltre un mese fa, era risultato positivo, ma dovrebbe trattarsi di residui del virus con una carica virale non adatta a contagiare altri pazienti, come hanno dimostrato alcune analisi che abbiamo fatto a Foggia” .

Così la Asl di Lecce spiega il caso di un 78enne ricoverato nel reparto di chirurgia toracica del Vito Facci risultato positivo al coronavirus dopo un periodo di apparente guarigione. L’uomo un mese fa era stato sottoposto al test che era risultato negativo. I ricovero nel reparto sono stati sospesi e tutti gli ambienti saranno sanificati.