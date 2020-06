Sondaggi, Fitto 7 punti di vantaggio su Emiliano (che perderebbe anche senza Scalfarotto)

Una sfida del tutto aperta se l’area dei partiti di governo fosse andata unita in Puglia. Secondo quanto emerge da un sondaggio di Noto Sondaggi per Porta a Porta Raffaele Fitto si attesta al 45%, Michele Emiliano al 38, Antonella Laricchia sostenuta dai 5Stelle all’11 e Ivan Scalfarotto al 4 per cento.