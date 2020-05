Il comune di Maruggio distribuisce 4500 mascherine alle famiglie

L'amministrazione comunale di Maruggio ha fatto distribuire dai volontari della locale Protezione civile 4.500 mascherine consegnate direttamente e gratuitamente alle famiglie. Le mascherine sono in TNT triplo strato, certificate dal Politecnico di Bari e sono riutilizzabili (perché lavabili più volte in acqua calda). Insieme alle mascherine è stata consegnata anche una piccola guida sul loro corretto utilizzo. «In modo da non vederle più sul collo, sulla fronte, attaccate ad un solo orecchio oppure messe sotto il naso! commenta il sindaco maruggese Alfredo Longo ricordando come per molti non è ancora chiaro il modo in cui debbano essere indossati questi dispositivi di protezione.

Il primo cittadino ringrazia la «Società Drago» di Castellaneta che ha donato 500 mascherine «dimostrando ancora una volta - scrive Longo - che questo non è il momento della speculazione economica ma è quello della solidarietà tra i popoli».