Edilizia, costituito a Taranto il Comitato territoriale per la prevenzione Covid-19 nei cantieri

Il Sistema Edilizia Taranto si è prontamente attivato per incoraggiare l’applicazione di tutte le misure di prevenzione e di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo il rischio Covid-19 nei cantieri. I sindacati di categoria Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil insieme alla Cassa Edile, l’Ance e il Formedil Cpt Taranto hanno infatti costituito il Comitato territoriale dando così attuazione a quanto previsto dal Dpcm del 26 aprile scorso.

Il Comitato affiancherà imprese e lavoratori del comparto edile al fine di ridurre al minimo i rischi di contagio in questa delicata fase che vedrà, anche in provincia di Taranto, la riapertura di numerosi cantieri dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria.

In particolare, il Comitato fornirà supporto informativo su protocollo sanitario, procedure aziendali, modulistica e cartellonistica attraverso eventi in videoconferenza, grazie alle informazioni pubblicate sul sito web del Formedil Cpt Taranto oppure attraverso la risposta a specifici quesiti. Prevista anche l’assistenza in cantiere, su richiesta delle imprese e dei lavoratori, grazie al coinvolgimento di tecnici esperti sulle problematiche del rischio contagio e delle procedure di sicurezza.

Si tratta di interventi che potranno determinare da un lato una sensibile riduzione dei tempi di attuazione delle procedure previste dal già richiamato Dpcm e, dall’altro, una maggiore omogeneità nelle scelte operative negli ambienti di lavoro.

Il Comitato territoriale avrà sede presso l’ente paritetico Formedil Cpt Taranto, in via Sorcinelli 21; l’organismo, guidato dal direttore Franco Pasanisi, vanta una lunga esperienza in questo ambito di intervento ed è perciò capace di affrontare efficacemente le problematiche riguardanti la prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Esso potrà giovarsi della collaborazione dei Rappresentanti dei lavoratori della sicurezza territoriale (RLST) nominati per la provincia di Taranto, compatibilmente con la specificità di ogni intervento.

Il Comitato territoriale, nel perseguire gli obiettivi prefissati, potrà inoltre avvalersi del supporto e della collaborazione dell’autorità sanitaria locale e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del Covid-19.

Per la richiesta di informazioni ed interventi scrivere a segreteria@formedilcpttaranto.com o telefonare al numero 099.7302530.