"Bombardino" si contagia in ospedale e la rete lo condanna come untore. La lettera del figlio

La caccia all’untore che si scatena ogni volta che si diffonde la notizia di un contagio nei paesi, ha fatto un’altra vittima a Oria. Protagonista di questo malcostume che si alimenta sui social è il noto imprenditore Giovanni Iunco, titolare dello store di strumenti musicali “Bombardino” ad Oria.

Ricoverato a Francavilla Fontana per una frattura ad un braccio, Iunco ha appreso dalla stampa che nei giorni precedenti nello stesso reparto era stata ricoverata una donna trasferita dall’ospedale Perrino di Brindisi risultata positiva al virus. Anche al Camberlingo di Francavilla, quindi, si sarebbe quindi sviluppato un focolaio che ha contagiato altri pazienti e operatori sanitari. Dopo cinque giorni dal ricovero, infatti, l’oritano è stato sottoposto al test con esito positivo.

La notizia si è diffusa rapidamente in paese facilitata anche dalla notorietà del personaggio. Scatenando su Facebook il peggio che si possa immaginare in questi casi con frasi e atteggiamenti offensivi e irrispettosi della persona che hanno costretto il figlio di Giovanni, Marco Iunco (noto e apprezzato percussionista attualmente membro del trio «Dario Pinelli», a scrivere una lettera di chiarimento.

Ecco il testo delle lettera

Vorrei dare alcuni chiarimenti e smentire voci non veritiere e fuorvianti che circolano a proposito di mio padre, Giovanni Iunco:

lo scorso primo maggio, in serata, ha subito un infortunio cadendo nel garage di casa. Tempestivamente abbiamo chiamato l'ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Francavilla Fontana. Dopo gli accertamenti – visita e radiografia – gli è stata riscontrata la frattura scomposta dell'omero ed è quindi stato ricoverato nello stesso ospedale per essere sottoposto a intervento chirurgico fissato per il successivo giorno 6.



Come si è appreso dagli organi di stampa, nei giorni precedenti al ricovero di mio padre era già stata riscontrata la positività al coronavirus di una signora anziana trasportata in precedenza dall'ospedale di Brindisi a quello di Francavilla e, subito dopo, il contagio di personale sanitario.

Pertanto, il personale medico, ha sottoposto al test i pazienti in reparto.

Solo allora, dopo 5 giorni dal ricovero, mio padre è risultato positivo al tampone ed è stato trasferito tempestivamente al Perrino di Brindisi nel reparto Covid, senza per altro essere operato al braccio.

Oggi, venerdì 8 maggio, è stato finalmente sottoposto all’intervento per la riduzione della frattura.

Tengo a precisare che mio padre, a tutt’oggi, è assolutamente asintomatico.

Prego dunque i miei concittadini di astenersi da critiche malevoli, assolutamente ingiustificate.

Marco Iunco