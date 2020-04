Covid, le scuole riapriranno a settembre

Miur ha finalmente approvato il DL scuola che, tra le altre cose, definisce la fine dell'anno scolastico 2019-2020 e contiene le misure sugli esami di maturità e di terza media. Il comitato tecnico scientifico del ministero della Salute ha detto no. Le scuole non riapriranno entro il 18 maggio, nè per un ultimo saluto con gli studenti. Se ne riparla a settembre.

Per quanto riguarda l'esame di maturità, il Miur ha individuato 2 piani per due scenari diversi, già presenti nella bozza: