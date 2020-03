Medico del Miulli positivo al coronavirus, chiuso il pronto soccorso

«Il Pronto soccorso dell'ospedale Miulli di Acquaviva è stato chiuso in quanto un medico è risultato positivo e sono in corso i test sugli altri operatori sanitari». Il sindaco di Acquaviva, Davide Carlucci, ha diffuso sul suo profilo Facebook la notizia del medico contagiato in servizio al Miulli il cui pronto soccorso è impraticabile da ieri.

«Chi ha necessità di cure immediate – fa sapere il primo cittadino sempre sui social - può rivolgersi al pronto soccorso di Altamura, Bari, Putignano. A breve cercheremo di dare altri ragguagli», conclude. Intanto tutti i locali del pronto soccorso sono stati isolati e avviati alla sanificazione mentre altri operatori sanitari del reparto di accettazione ed emergenza sono stati sottoposti al test.