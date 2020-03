Coronavirus, a Lizzanello altoparlante dei vigili urbani invita la cittadinanza a restare in casa

L’amministrazione comunale di Lizzanello, in provincia di Lecce, ha dato disposizione ai vigli urbani di far girare la macchina di servizio per le strade del paese invitando la cittadinanza con il megafono a non uscire da casa se non per motivi necessari.

Nell’appello si invita la popolazione soprattutto anziana e i bambini a restare in casa. Ecco il testo del messaggio.

“Si invita la cittadinanza a restare in casa e ad uscire solo per approvvigionamento alimentare o farmaceutico, nel rispetto delle norme anti-contagio, con mascherine per proteggersi bocca e naso, mantenendo la distanza di un metro. Anziani e bambini non devono uscire assolutamente, i bambini non devono stare con i nonni. Se qualcuno ha sintomi influenzali, deve rimanere a casa e non deve recarsi in ospedale. Chi proviene dalle zone rosse o sospetta di essere a rischio, si mette in quarantena fiduciaria e lo stesso vale per i suoi componenti famigliari”.