Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha diffuso un video appello rivolto a chi in queste ore sta facendo ritorno nelle province pugliesi provenienti dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio- Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

Il governato spiega i comportamenti da adottare che sono:

- restare a casa o domicilio in ISOLAMENTO per 14 giorni

- chiamare subito il tuo medico curante o compilare il modulo on line per dichiarare di essere rientrato in Puglia (link al modulo: https://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus);

- non spostarti e viaggiare per 14 giorni;

- rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

- avvertire subito il tuo medico o l’operatore di sanità pubblica se compaiono sintomi.