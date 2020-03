Passeggeri del volo preso dal torricellese, undici di Carosino in quarantena

Dopo Avetrana, anche Carosino all’attenzione dell’opinione pubblica per il “caso” coronavirus. Personale dei Servizi di Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Taranto ha posto, in via precauzionale, in quarantena fiduciaria undici cittadini di Carosino che si trovavano a bordo dello stesso aereo che il 24 febbraio scorso ha portato a Brindisi il 43enne di Torricella, primo caso pugliese risultato positivo al tampone relativo il Coronavirus. I concittadini destinatari dell’ordinanza notificata da parte dei carabinieri del Nas al momento non presentano sintomi influenzali o altri disturbi.

Lo fa sapere il sindaco di Carosino, Onofrio Di Cillo che è in continuo contatto con il Direttore dell’ASL competente territorialmente oltre che con il Governatore Emiliano.

Secondo il Sindaco Di Cillo “éimportante rassicurare i cittadini in quanto non vi sono motivi per creare panico ed allarmismo. I concittadini sottoposti a permanenza domiciliare – fa sapere - stanno bene e sono monitorati attivamente, almeno due volte al giorno, da parte del personale dell’Asl competente. Tuttavia – aggiunge il sindaco - invito tutti al rispetto delle regole già imposte a livello nazionale, al solo scopo precauzionale e a rivolgersi alle autorità competenti per qualsivoglia dubbio».