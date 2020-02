Blitz antimafia nel Salento, 75 arresti oltre 100 indagati

Una operazione antimafia è in corso nel Salento da parte della squadra mobile di Lecce e del Servizio operativo centrale che sta notificando 75 ordini di custodia a 75 persone accusate di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di droga, estorsione, violazione della legge sulle armi ed esercizio aggravato del gioco d'azzardo. Gli indagati sarebbero in tutto 102. Gli arresti riguardano due diversi clan, Pepe e Briganti. In carcere per associazione mafiosa sarebbero finiti numerosi familiari dei boss, tra cui una donna ottantenne.