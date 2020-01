Non ce l'ha fatta la cucciola di foca monaca approdata nel Salento

Non ce l’ha fatta il cucciolo femmina di foca monaca del Mediterraneo, ritrovato nei pressi di Torre San Gennaro, comune Torchiarolo in provincia di Brindisi. L’esemplare ritrovato nella mattinata di ieri 27 gennaio, si presentava in uno stato disperato e a nulla sono serviti gli sforzi dei veterinari Asl e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competenti che hanno somministrato farmaci ed idratazione.

Il ritrovamento era avvenuto a seguito di una segnalazione. Subito è intervenuto un gruppo di esperti di Ispra e Arpa Puglia, coadiuvato da personale specializzato della Stazione zoologica di Napoli. La zona è stata presidiata dalle autorità competenti della Guardia Costiera, dai Carabinieri Forestali e delle Forze dell’Ordine locali.



Il cucciolo ha continuato a respirare affannosamente nel corso della giornata e, nonostante le cure somministrate, durante le prime ore di questa mattina è deceduto.



Sono state informate le Autorità sanitarie e le Forze dell’Ordine competenti; seguiranno, a breve, le indagini necroscopiche presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale. L’esemplare sarà analizzato in maniera conservativa, evitando cioè di danneggiare scheletro e pelliccia, per consentirne poi

l’esposizione, per fini didattico-scientifici, al Museo di competenza sul territorio.

(Dalla nota stampa dell’Ispra Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)