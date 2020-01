Tutto pronto per la Fòcara di domani, il programma e come arrivarci

Tutto pronto a Novoli per l’accensione della Fòcara 2020 in programma domani alle 20:30 in piazza Tito Schipa. Sono attesi migliaia di visitatori per l’evento di punta dell’inverno salentino che sarà trasmesso in diretta su Telenorba (canale 10) e su TgNorba 24 (canale 180 del digitale terrestre e canale satellitare 510).

Lo spettacolo di fuochi d’artificio curato dalla Pirotecnica salentina illuminerà il cielo di Novoli subito dopo l’accensione affidata al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, all’assessore all’industria turistico-culturale della Regione Puglia Loredana Capone insieme al sindaco di Novoli Marco De Luca, al vicesindaco Francesca Ingrosso e all’assessore alla cultura Sabrina Spedicato. Le micce collegate alla Fòcara incendieranno la montagna di 25 metri composta da fascine di tralci di vite. Nei tre giorni clou della manifestazione sono attese 70mila persone. E per questo sono state predisposte anche le misure di sicurezza previste con il coordinamento della prefettura di Lecce, tra cui le barriere new jersey ai varchi di accesso al paese. Domani, dopo l’accensione, sul palco di piazza Tito Schipa si esibiranno l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta e Clementino.

Come arrivare:

Piazza Tito Schipa, interdetta al traffico veicolare, è collegata all’area parcheggio di via Veglie con trenino turistico gratuito (info 3926512769).

Le altre aree parcheggio individuate sono: località Calizzi strada Veglie/Carmiano - Area camper con servizio Navetta, via Tommaso Fiore, Via Vittorio Bodini, Via Piemonte, Via Gioberti, Via Lecce - Area Pulman, Via Ofanto - Area Pulman, Via Vecchia Napoli - Zona Artigianale, Via Li Stritti, Piazzale Stazione.

Per il terzo anno consecutivo, la festa della Fòcara, sarà accessibile a tutti grazie alla collaborazione con AbilFesta. I diversamente abili possono prenotare il proprio posto (e quello per il proprio accompagnatore) ed ottenere informazioni e supporto per raggiungere il luogo dell’evento chiamando il numero 347 1852 698.

In treno:

treno Lecce-Novoli in partenza da Lecce ore 18:30

treno Novoli - Lecce in partenza da Novoli alle 20:32

treno Lecce- Novoli in partenza da Lecce alle 22:05

treno Novoli- Lecce in partenza da Novoli alle 22:25

treno Lecce-Novoli in partenza da Lecce alle 22:45

treno Novoli-Lecce in partenza da Novoli alle 23:05

Info accrediti:

Gli accrediti per giornalisti e foto cineoperatori possono essere ritirati domani 16 gennaio dalle 10 alle 13 presso il comune di Novoli.