"Pugni e calci nelle parti intime", questa volta in ospedale finisce il marito

Ruoli invertiti di violenza domestica a Lecce dove un uomo è finito in ospedale per le ferite procurategli dalla moglie violenta. Ne parla il Corrieresalentino.it che dà conto di un’indagine condotta dal pubblico ministero della Procura leccese, Maria Rosaria Micucci, nei confronti di una donna di 55 anni indagata per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, reati entrambi aggravati.

Nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari la 55enne di Lecce avrebbe ripetutamente maltrattato il marito anche in presenza dei figli picchiandolo «con schiaffi, graffi, pugni e calci nelle parti intime». E «lo offendeva con espressioni del tenore: “Sei un maiale, mi fai schifo, non mi corico con te che mi fai schifo”.

L’apice delle violenze, come viene riportato dal Corrieresalentino, «risale al 26 maggio quando l’uomo ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso per essere medicato a causa di un trauma facciale e ferite lacero contuse al labbro inferiore giudicati guaribili in 12 giorni». Quest’ultimo episodio ha convinto la vittima a sporgere denuncia nei confronti della moglie che, ora, rischia un processo. Nelle prossime settimane, assistita dall’avvocato Luciano De Francesco, la moglie violenta potrà comunque contestare le accuse con un interrogatorio o con documentazione difensiva.