Fitto candidato, la Lega frena e Emiliano si dice pronto al "derby"

Fratelli d'Italia ufficializza la candidatura di Raffaele Fitto come candidato della coalizione di centrodestra ma in serata qualcosa non fa nelle Lega che pone dei distinguo.

Questa la nota del segretario regionale del partito di Salvini, Luigi D'Eramo, che sembra indicare uno scenario non ancora chiuso: "Sono certo che - spiega - al momento giusto la nostra coalizione troverà il nome giusto per vincere le prossime elezioni regionali in Puglia, liberando la regione dalla sinistra e da Emiliano. In questi giorni è in atto un intenso confronto per trovare le migliori soluzioni per vincere in tutte le regioni che andranno al voto, nel rispetto delle posizioni di tutti gli alleati e attraverso le scelte che assumeranno insieme e in maniera condivisa i leader nazionali Salvini, Berlusconi e Meloni".

Questo invece il commento del presidente uscente, Michele Emiliano

"Il centrodestra fa un salto indietro nel tempo, ma certamente è il migliore dei loro". "Sarà una bella partita, molto interessante devo dire che era inevitabile. Avevo detto diversi mesi fa che io e Fitto eravamo condannati a candidarci e adesso questa cosa si è realizzata. Fitto dimostra tanta generosità nel candidarsi perché non credo che fosse per lui conveniente tornare sul luogo del delitto. Lo fa per generosità e per senso del dovere. Sarà un bel derby Bari-Lecce"