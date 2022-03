Immobilizzata per una disabilità, muore bruciata viva nel suo letto

Una 46enne di Salice Salentino allettata per una grave disabilità ha perso la vita deceduta tra le fiamme dell’incendio divampato per cause ancora da accertare. Salvi altri quattro componenti della famiglia che hanno riportato ferite. E' successo questa mattina nell'abitazione al primo piano di via Salvo D’Acquisto. Inutili i soccorsi dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118.

L’allarme è stato lanciato intorno all’ora di pranzo. Altre quattro persone, tra cui i genitori della donna deceduta, sono rimaste ferite e intossicate e sono state affidate alle cure dei sanitari del 118 e ricoverate agli ospedali di Lecce e Gallipoli. Le loro condizioni non sono gravi. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri della stazione locale e della compagnia di Campi Salentina. Le indagini sono in corso.

Il sindaco di Salice Salentino, Tonino Rosato, ha espresso con una nota lo sgomento dell’intera cittadina di fronte alla tragedia avvenuta.

“La morte di una nostra concittadina in circostanze così tragiche sconvolge l’intera comunità. – scrive il primo cittadino – Da uomo, da sindaco, e sono certo di fare mio il pensiero di tutti i salicesi, non posso che esprimere cordoglio e vicinanza ad una famiglia fiore all’occhiello della nostra comunità per essersi sempre prodigata nel garantire cure, assistenza e la miglior vita possibile alla congiunta che oggi hanno tragicamente perso. Proclameremo il lutto cittadino per la giornata dei funerali”.