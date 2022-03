Incendio all'interno dell'ex Ilva, prende fuoco una gru, nessun ferito

Uno spaventoso incendio è scoppiato questa mattina all’interno dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Nell’area portuale dello stabilimento ha preso fuoco una gru de un’azienda dell’indotto, la Peyrani, che lavorava per conto di Acciaierie Italia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo dal quale si alzata un’alta colonna di fumo nero visibile dalla città. Non si segnalano danni a persone. Nel corso delle operazioni di spegnimento si è anche ribaltato un mezzo dei Vigili del Fuoco senza conseguenze per l’equipaggio che era a bordo.

L’autobotte, del servizio antincendio del siderurgico, stava raggiungendo il luogo dell’intervento quando per cause non ancora precisate si è ribaltata lungo una delle strade dell’area portuale.

S’ignorano al momento le cause dell’incendio che per diverse ore ha interrotto i lavori del quarto sporgente del porto.