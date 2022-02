Due ginnaste avetranesi sul podio della gara di ginnastica artistica

"L'emergenza pandemica non è riuscita a fermare la voglia di risultati e soddisfazioni della società New Meeting di Avetrana che è riuscita a ripresentarsi alle gare regionali di ginnastica artistica e ad ottenere degli ottimi risultati. Due atlete si sono aggiudicate il podio di campionessa regionale per Elisa Nigro e di vice campionessa regionale per Pier Paola Fronda.

Le prime gare federali post Covid di categoria Silver e Gold si sono svolte presso il centro federale di Brindisi. Il paese di Avetrana, tramite la società New Meeting è stato l'unico paese del comparto Taranto/Brindisi/Lecce ad essersi presentato alla competizione, un "Davide contro Golia" che non ha però certo spaventato le giovani atlete della New Meeting che tra corpo libero, trave e volteggio sono riuscite ad imporsi. Un grande risultato e una grande soddisfazione come testimoniano le parole del professore Dino Scarciglia "abbiamo avuto la possibilità, la volontà, la consapevolezza di allenarci con continuità anche grazie all'Amministrazione Comunale e all'Istituto Comprensivo che ci hanno dato la possibilità di trasferirci presso la palestra della scuola elementare “M. Morleo”, dove abbiamo potuto allenarci nel continuando a mantenere le giuste distanze e con la possibilità di utilizzare 4 attrezzi» incalza il Direttore Tecnico, «che non è facile trovare dappertutto: siamo l’unica società in zona che ha questa opportunità e risultati come questi ci hanno permesso di essere valutati tra i migliori centri della provincia».

Ora che il momento buio sembra passato e si può finalmente ricominciare a tornare in palestra, la New Meeting è pronta ad affrontare nuove sfide sia come ginnastica che nel continuare a lavorare sullo sport come aiuto per combattere molte malattie, come lo stesso Scarciglia non si stancherà mai di dire e diffondere "genitori non lasciate che i vostri figli stiano solo in casa davanti a pc e tv, date loro la possibilità di fare sport perchè è quello che serve per stare bene , rinforzare le difese immunitarie, fare parte di un gruppo di amici e sorridere".