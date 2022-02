Infermiera muore rientrando a casa dopo la seconda notte di lavoro

Un‘infermiera che rientrava a casa in macchina dopo il secondo turno consecutivo di notte al centro San Raffaele di Ceglie Messapica, ha perso la vita questa mattina sulla provinciale che collega San Vito dei Normanni a San Michele Salentino. Sara Viva Sorge, 27 anni di an Vito, viaggiava a bordo di una Renault Twingo quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere contro un palo. La ragazza è deceduta sul colpo.

Dramma nel dramma

A scoprire la tragedia è stato il padre che preoccupato del ritardo della figlia ha percorso la strada del ritorno trovandosi davanti all’orrore. Sul posto anche i carabinieri, la polizia locale e l’ambulanza del 118 arrivati quasi contemporaneamente del padre contestualmente al padre della giovane.

La denuncia della Cgil

"Sara Viva Sorge, infermiera, lavorava da 20 giorni alla Fondazione San Raffaele di Ceglie Messapica. E' morta per un incidente in itinere mentre lasciava il lavoro, una ragazza di soli 27 anni. Aveva fatto due notti consecutive". E' quanto scrivono in una nota Chiara Cleopazzo e Luciano Quarta, rispettivamente della Funzione Pubblica Cgil Brindisi e Sportello Salute Sicurezza Cgil Brindisi.