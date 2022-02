L’istituto alberghiero mediterraneo di Pulsano amplia la propria offerta formativa

L’Istituto Alberghiero Mediterraneo rappresenta da anni un punto di riferimento per la crescita sociale, culturale e professionale di giovani studenti di Pulsano, Maruggio e dei paesi limitrofi.

Nella sede di Pulsano i corsi serali per adulti rappresentano da anni una realtà vincente, grazie anche ai diversi progetti PON dedicati agli adulti.

Dal prossimo anno scolastico, a seguito delle numerose richieste d’iscrizione e grazie all’impegno profuso dall’attuale dirigenza e da tutto il personale docente e non docente, l’offerta formativa verrà ulteriormente arricchita: nella sede di Pulsano sarà avviato il primo periodo didattico che mancava, mentre presso la sede coordinata di Maruggio partiranno, per la prima volta, tutti e tre i periodi didattici per tutti e tre gli indirizzi del nostro Istituto ovvero Enogastronomia, Sala e Vendita, Accoglienza Turistica.

I corsi per l’Istruzione degli adulti saranno, appunto, organizzati in tre periodi didattici così suddivisi:

I periodo didattico (primo e secondo anno)

II periodo didattico (secondo e terzo anno)

III periodo didattico (quinto anno)

Ciò significa che in soli tre anni si potrà conseguire il diploma presso il nostro Istituto.

L’avvio di questi corsi per adulti, per il nostro territorio a vocazione turistica, è una opportunità da cogliere al volo sia per chi desideri riprendere gli studi abbandonati o interrotti sia per chi intenda acquisire nuove competenze spendibili nel mondo del lavoro e diventare un professionista nel settore enogastronomico nonché per chi voglia migliorare la propria posizione professionale o, semplicemente, per chi aspiri ad ampliare le proprie competenze in ambito enogastronomico, conseguendo un ulteriore titolo di studio per una propria soddisfazione personale!

Nei prossimi giorni, presso i municipi dei comuni limitrofi alle due sedi dell’Istituto, saranno presentati i corsi; le date degli incontri saranno divulgate sul sito dell’Istituto Alberghiero Mediterraneo e sulla sua pagine facebook.

https://www.alberghieromediterraneo.edu.it/

https://www.facebook.com/Istituto-Alberghiero-Mediterraneo-102921171254024/?ref=pages_you_manage