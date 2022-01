Da domani la Puglia è zona gialla, ecco cosa cambia

Da domani la Puglia sarà classificata zona gialla per aver superato la soglia di sicurezza riferita al tasso di occupazione dei reparti che ha raggiunto il 24 per cento (la soglia è fissata al 15). Nelle terapie intensive la percentuale è del 13, mentre la soglia è al 10 per cento. L'incidenza dei positivi ogni 100mila abitanti è di 1.347 (il dato è aggiornato a giovedì 20 gennaio).

Ecco cosa cambia

Per i vaccinati con tre dosi non cambierà nulla. L’obbligo delle mascherine all’aperto era già in vigore su tutto il territorio nazionale dal periodo natalizio.

Le vere differenze ci saranno quindi tra chi ha il Super Green Pass (tre dosi o guarito) e chi invece ha quello «base» (due dosi o il tampone negativo). I primi potranno sostanzialmente fare tutto, anche sedersi in ristoranti, cinema e teatri, preclusi invece a chi non ce l’ha.

Questi ultimi potranno accedere ai luoghi di lavoro, utilizzare il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Nessuna certificazione invece serve per spostarsi da una regione all’altra con i propri mezzi.