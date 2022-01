Emiliano interviene sulla riapertura delle scuole in Puglia

Lunedì le scuole in Puglia riprenderanno in presenza secondo il programma stabilito. A dirimere il dubbio di tante famiglie divise tra chi vorrebbe prolungare il rientro per il pericolo dei contagi e chi invece chiede di rispettare il calendario.

«Il governo italiano, nonostante i rischi epidemiologici legati all’ancora basso livello vaccinale dei bambini da 5 a 11 anni, ha deciso di far riprendere le lezioni in presenza da lunedì 10 gennaio», scrive Emiliano in un post che pubblica su Facebook.

Di seguito il testo del lungo messaggio del presidente.