«Troppi contagi, meglio rinviare l’apertura delle scuole ad Avetrana di almeno due settimane». A chiederlo sono i componenti del gruppo consiliare di minoranza, «Rilanciamo Avetrana – Conte sindaco».

«Dalla seconda metà di dicembre – si legge nella richiesta firmata dai consiglieri Luigi Conte, Antonio Lanzo, Lucia Vacca e Rosaria Petracca -, vi è un continuo quanto esponenziale aumento dei casi di positività nella popolazione generale; per età anagrafica – proseguono i consiglieri - gli alunni delle scuole elementari sono le fasce di popolazione che devono essere ancora vaccinate».

Considerando, infine, che le vaccinazioni sui bambini è attiva da qualche giorno, il gruppo politico chiede al sindaco Antonio Iazzi «che venga rinviata per due settimane il rientro in classe al fine di consentire la vaccinazione per quanto più è possibile degli alunni delle scuole elementari e medie».