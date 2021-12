Travolto con la bici da auto pirata, muore 17enne nel Salento

Tragedia a Lecce dove un diciassettenne che viaggiava a bordo di una bicicletta è stato investito ed è morto dopo il ricovero in ospedale. Tiziano Dell’Anna, questo il nome del ragazzo, ha cessato di vivere questa sera all’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove ieri sera era stato ricoverato con gravi ferite.

L’incidente si è verificato intorno alle 23 sulla Leverano-Copertino. Il giovane stava rincasando quando è stato travolto da una Bmw condotta da un uomo di 47 anni, Emanuele Orlando Cino, di San Pietro in Lama che in seguito al sinistro si è rapidamente allontanato.



Nell’impatto l’auto ha perso la targa, che ha permesso ai carabinieri della compagnia di Campi Salentina di rintracciare il proprietario. L’uomo si è poi presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato, ammettendo le sue responsabilità.

Il 47enne è stato arrestato nelle scorse ore e affidato ai domiciliari. L’accusa di lesioni personali gravi si trasforma in quella di omicidio stradale, quindi nelle prossime ore potrebbe essere raggiunto da nuovi provvedimenti.