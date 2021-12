Regole sul green pass, controlli serrati dal 6 dicembre in tutta la provincia

Presieduta dal Prefetto di Taranto, Demetrio Martino, si è tenuta, nel pomeriggio di ieri nel Palazzo del Governo, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica alla quale hanno partecipato il Presidente della Provincia, il Sub Commissario Prefettizio del Comune di Taranto, il Questore, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nonché, in videocollegamento, i Presidenti di Confcommercio, Confesercenti e delle Aziende locali di trasporto pubblico.

Nel corso dell’incontro, come previsto dal D.L. 26 novembre 2021 n. 172 che ha individuato nuove misure urgenti per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato definito il “Piano per l’effettuazione dei controlli” previsto dall’art. 7 della stessa normativa, le cui linee guida erano state già condivise nel corso delle riunioni del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica svolte il 25 e 29 novembre scorsi.

Alla luce delle valutazioni effettuate, il Piano Operativo, adottato dal Prefetto, prevede, a decorrere dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022, una intensificazione dei controlli sul rispetto delle misure anticovid, da effettuare nel capoluogo e nella provincia, correlata alle esigenze del contesto territoriale ed alla effettiva consistenza numerica degli organici delle Forze di Polizia in riferimento anche ai numerosi e rilevanti impegni che è necessario mantenere sul territorio. Gli accertamenti dovranno essere effettuati, a campione, ma ravvicinati nel tempo, relativamente a tutte le strutture ed ai servizi che possono registrare un notevole afflusso di persone con conseguenti rischi di diffusione del contagio (esercizi commerciali, servizi di ristorazione, servizi di trasporto, locali di pubblico spettacolo).

Particolare attenzione sarà riservata al settore del trasporto pubblico ove saranno previste specifiche verifiche sugli autobus e presso le stazioni ferroviarie , garantendo, comunque, la continuità del servizio di trasporto. (durante le corse e all’uscita in corrispondenza delle fermate). Le Associazioni di categoria dovranno garantire una capillare campagna di informazione e sensibilizzazione degli esercenti associati circa la necessità del rispetto delle regole previste dalle normative anticovid e delle possibili conseguenze sanzionatorie. Alle attività di controllo concorreranno le Forze di polizia statali ed il personale della Polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

L’andamento della fase realizzativa del Piano, sarà costantemente monitorata in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia nel cui ambito saranno assunte le opportune determinazioni a fronte della verifica di eventuali sensibili scostamenti dai risultati attesi oppure in relazione alla futura disponibilità di maggiori risorse per potenziare ulteriormente il dispositivo di controllo sul rispetto della normativa anticovid. Nel riconoscere, ancora una volta, ai cittadini della provincia ionica il merito di una condotta fino ad oggi corretta e rispettosa delle prescrizioni imposte, il Prefetto ha evidenziato la necessità di continuare ad osservare scrupolosamente le regole vigenti per evitare la diffusione del contagio e tutelare la salute di tutti. (Nota stampa della Prefettura)