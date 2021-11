Professione pilota: quali opportunità con la scuola di volo Urbe Aero?

Il pilota di aerei è una delle professioni più richieste del momento e una di quelle in grado di garantire soddisfazione personale e stabilità finanziaria a chi la intraprende.

Sebbene non esista un limite d’età prestabilito per iniziare questa carriera, esistono invece dei pre requisiti fondamentali, sia fisici che mentali, che sono stati istituiti per offrire ai passeggeri lo standard di sicurezza più alto. Il range anagrafico per intraprendere questo lavoro va dai 17 anni compiuti al momento dell’iscrizione a un corso formativo) fino a circa i 60-65 anni massimo per un pilota commerciale.

È importante ricordare, inoltre, che si può diventare pilota di linea solo nel momento in cui si raggiunge la maggiore età, e che per tutti i vari percorsi che porteranno a solcare i cieli è necessario il superamento di un esame medico.

Chiunque volesse diventare pilota di aerei, naturalmente, ha la necessità di intraprendere uno specifico percorso formativo prima di sottoporsi all’esame per il conseguimento della licenza. In Italia, un vero e proprio punto di riferimento nell’ambito della formazione è la scuola di volo Urbe, che mette a disposizione un gran numero di corsi, tutti tenuti da istruttori e tecnici altamente qualificati.

I corsi di Urbe Aero per diventare pilota di linea

Il corso per diventare pilota di linea è quello chiamato ATPL, dal nome della licenza chiamata, appunto Airline Pilot Transport Licence. Si tratta del percorso più naturale per arrivare a lavorare come pilota per le varie compagnie aeree che trasportano passeggeri.

Ci si può iscrivere a partire dai 17 anni di età e, visto che il corso dura circa due anni, sarà naturale ottenere la licenza una volta maggiorenni (non si può, infatti, raggiungere l’ATPL da minorenni). Con questo tipo di certificazione è quindi possibile trovare impiego presso le varie società di aviazione che seguono le normative europee e coronare il proprio sogno di diventare pilota di aerei anche partendo da zero.

Il corso ATPL prevede una parte di formazione teorica (circa 750 ore totali) e una di pratica, con esercitazioni di volo e simulazioni. Per chi partisse già da una base formativa e fosse, ad esempio, in possesso della licenza PPL (Private Pilote Licence), i tempi si riducono, passando da circa due anni a 8-9 mesi. La parte di teoria prevede diverse materie e la conoscenza ottima dell’inglese, mentre quella pratica si articola su prove di voli effettuate su aerei monomotori e bimotori.

Per chi parte già da un’esperienza di volo e fosse in possesso, quindi, della licenza di pilota privato (PPL), la scuola Urbe Aero dà la possibilità di integrare le proprie conoscenze e arrivare a fare del volo un vero e proprio lavoro, attraverso la frequentazione del modulo ATPL integrato. In questo caso, quindi, la formazione sarà decisamente più breve perché volta all’integrazione di quanto già appreso in precedenza.



Il corso MPL di Urbe Aero

La scuola di volo Urbe Aero ha ampliato la sua offerta formativa con un corso, chiamato MPL (Multi-Crew Pilote Licence), volto a formare i futuri equipaggi impiegati dalle principali compagnie di aviazione mondiali.

L’Academy messa a punto da Urbe Aero, quindi, lavora in stretta sinergia con le società di aviazione per formare in modo rigoroso (e perfettamente aderente agli standard aziendali) i piloti di domani. Partecipando al corso MPL si viene addestrati a solcare i cieli europei e subito reclutati dalle varie compagnie che necessitano di personale in tempi molto stretti.