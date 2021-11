Gli attivisti di "Dune" a caccia di rifiuti sul litorale di Torricella ed oltre

L'associazione Dune ASD di Torricella in provincia di Taranto, affiliata UISP, è lieta di comunicare che, in collaborazione con Cantine San Marzano (San Marzano di San Giuseppe - Taranto), ha avviato un progetto di decoro ambientale che prevede una serie di interventi mirati alla tutela della nostra costa e delle dune circostanti.

La partnership consente all'associazione Dune ASD, già attiva da anni sul territorio in azioni di volontariato ambientale, di poter organizzare un calendario di 20 interventi di decoro urbano e ambientale che si estendono dalla Torre dell'Ovo, attraversando Marina di Torricella e Marina di Lizzano e terminando ai confini di Marina di Taranto compresa, toccando tre comuni della nostra costa ionico salentina, che saranno coinvolti, sensibilizzati e supportati in materia di decoro urbano e ambientale, specialmente nelle zone più critiche.

Ci auguriamo che la sinergia tra un'azienda e un'associazione sportiva e di volontariato possa essere da esempio per tutti i comuni, come sta accadendo nel nostro, per essere operativi e funzionali in interventi di tutela ambientale.

Ringraziamo San Marzano Wines, che sensibile alla difesa del patrimonio paesaggistico, ci ha dato l'opportunità di operare con una metodologia di interventi mirati e costanti che portano risultati giornalieri, atti alla raccolta dei tanti rifiuti abbandonati in modo scriteriato a ridosso delle spiagge e delle dune, patrimonio naturale che deve essere tutelato e rispettato.

I primi 3 interventi svolti fin'ora, e di cui riportiamo un piccolo reportage fotografico, sono stati effettuati nella zona Torre dell'Ovo con la raccolta di circa 13 sacconi e vari rifiuti ingombranti, 2 nella zona di Torre Ovo denominata Boschetto che si estende dalla pista ciclabile interessando un pezzo di macchia, dune e spiaggia adiacente nei quali sono stati raccolti più di 20 sacconi e varie ed eventuali.