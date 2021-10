Manduria contro Grottaglie, il derby per antonomasia anche in diretta streaming

Manduria contro Grottaglie. È l'ora del derby per antonomasia. Quello vero, quello più sentito. Gli altri, presentati come tali, sono considerati, da entrambe le tifoserie, poco più che succedanei. Una rivalità storica, quasi atavica, che si perpetua.

Le due compagini si approcciano a questo appuntamento clou in una situazione di classifica, ma anche psicologica, tutt'altro che favorevole. Ambedue le compagini annaspano nelle retrovie. I biancoverdi, reduci da quattro sconfitte consecutive, con quattro punti occupano la penultima posizione, l'Ars et Labor, con una lunghezza in più, è un gradino sopra. Dopo aver affrontato tutti i team più accreditati del torneo, ad eccezione dell'Ugento, il Manduria, calendario alla mano, è chiamato ad impegni, sulla carta, più abbordabili. L'imperativo è tornare a far muovere la classifica. Gabriele Geretto, tecnico messapico, deve, una volta di più, fare i conti con un'infermeria particolarmente affollata. L'unico recupero certo sarà quello dell'esperto Mino Coccioli. A dirigere il match sarà Marco Schmid della sezione AIA di Rovereto.

Soliti i canali attraverso i quali sarà possibile acquistare il ticket d'ingresso. Online sul sito www.postoriservato.it. La prevendita sarà, inoltre, effettuata presso il Link Bar, in via Falcone a Manduria e nella segreteria allocata nello stadio"Nino Dimitri", sabato dalle sedici alle diciotto e domenica dalle nove alle undici. I botteghini, secondo il protocollo anti covid, resteranno chiusi. L'accesso sarà consentito solo muniti di mascherina e di green pass. I tifosi lontani dalla propria città, e chiunque lo vorrà, potranno seguire la video cronaca, come di consueto in mia compagnia, dell'atteso appuntamento per la diretta streaming sui canali social tv della "Voce di Manduria" e di Antenna Sud. Start alle quattordici e trenta.

Maurizio Pasculli