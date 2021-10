Massaggi e prosecco, denunciato tarantino con la sua compagna

Cronaca Incendio in un appartamento a Taranto muore una donna

Una donna ha perso la vita in un incendio divampato nel suo appartamento in un palazzo di viale Magna Grecia a Taranto. Salvo per miracolo un suo nipote di nove anni che è riuscito a mettersi in salvo grazie ad un vicino. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, la