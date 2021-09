Domani a Gallipoli chi rappresenterà l'Italia a Miss Mondo, il Salento tifa per Veronica Coluccia

Gallipoli domani sarà la capitale della bellezza italiana. Ancora poche ore, e si conoscerà, la Miss che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale di Miss World in programma il 16 dicembre a Portorico. Lo show, del concorso più antico e prestigioso del pianeta, celebra quindi il suo atto conclusivo e ad ospitarlo sarò lo splendido scenario del Teatro delle Feste di Villa dei Fiori Eventi di Gallipoli. L’inizio dello spettacolo è previsto per le 20.30.

Una passerella tecnologica ed interattiva per le Miss

Tecnologia, led wall, luci, interazione e spettacolo. Saranno questi, oltre naturalmente alla bellezza, i punti fermi dello spettacolo che dalle premesse si preannuncia entusiasmante. Spettacolare ed all’avanguardia la scenografia allestita dalla direzione di produzione dell’evento affidata a Danilo Marzano; una sorta di arena multimediale nella quale sarà messo sempre in primo piano il connubio di bellezza tra il territorio e le Miss. Operativa già da giorni la macchina mass mediatica con format stampa, aggiornamenti sui social media, foto, speciali e servizi sul Concorso trasmessi sia sui social che sui quotidiani, settimanali nazionali, testate e tv.

Intanto in questi giorni Gallipoli si riempie e si colora di bellezza, con miss, influencer, visagisti, artisti e tanti volti noti di spettacolo e tv che tra selfies, stories e scatti dei paparazzi, fanno la spola tra lo l’hotel “Al Pescatore” quartier generale dei vip incastonato tra il lungomare ed il centro storico ed il centro commerciale della città jonica, che di fatto sta vivendo una seconda estate. Tutto sia chiaro in sicurezza e nel rispetto della normativa anti-covid19, ma con un chiaro ritorno alla normalità ed agli eventi delle scorse stagioni che hanno visto protagonisti tanti volti noti della tv, del cinema e dello spettacolo. Da Tiberio Timperi a Stefano De Martino a Enzo Iacchetti, da Paolo Ruffini a Giorgia Palmas tanto per fare alcuni esempi. Una kermesse poliedrica quindi, capace di valorizzare la bellezza in tutte le sue forme. Non solo quindi quella prettamente estetica, ma anche quella espressa nei numerosi percorsi utili a valutare le ragazze nell’ambito di ben 10 discipline come il progetto, i social media, il make up, il beach, l’outfit, il people’s choise, il set fotografico, il model, il talent, lo sport e la lingua Inglese.

Ospiti, Miss e l’omaggio a Raffaella Carrà

A presentare la serata finale sarà Simone Rugiati noto chef oltre che conduttore televisivo e scrittore. Con lui ospiti di un evento che si preannuncio unico ed elegante, saranno Cristiano Malgioglio cantautore, paroliere e personaggio televisivo, l’attore Roberto Farnesi, Luca Abete storico inviato speciale di Striscia la Notizia tg satirico di Canale 5 ed ideatore della campagna motivazionale nazionale dedicata ai giovani “Non Ci Ferma Nessuno”, Fioretta Mari attrice, insegnante, direttrice artistica e regista teatrale italiana, i Fratelli Gargarelli, giovanissimi ballerini che hanno partecipato con successo alla finale dello show Mediaset “Tu Si Que Vales” e ad altre trasmissioni tv ed infine la Miss Mondo in carica, la bellissima Adele Sammartino. Tutti gli ospiti in questo weekend “estivo” hanno, tra le altre cose, animato e colorato la “Città Bella” facendo la spola tra lo splendido centro storico ospiti dell’hotel “Al Pescatore” a picco sullo Jonio e il lungo corso Roma cuore di Gallipoli.

Bello, di qualità e soprattutto emozionante, come detto sarà lo spettacolo finale con in primo piano le 25 finaliste ed il loro splendido medly cantato e ballato, che la direzione artistica di Maria Rosaria De Simone ha voluto dedicare alla memoria di un’icona dello spettacolo e della tv mondiale: Raffaella Carrà. Le Miss con addosso i fantastici abiti originali della nota soubrette, di proprietà dei collezionisti Vincenzo Mola e Giovanni Gioia, porteranno sul palco del Teatro delle Feste di villa dei Fiori Eventi, grazie alla professionalità del maestro Lino Perrone, coreografo di Miss Mondo e con alle spalle esperienze in Rai e Mediaset, le movenze riprese dai video originali che ritraggono la Carrà nei suoi più importanti spettacoli.

Il riconoscimento. Patron Antonio Marzano consegna il premio Apoolia

Da evidenziare che nell’after show di proclamazione di Miss Mondo Italia, la rete di imprese “Apoolia” di cui il concorso fa parte, consegnerà il suo ambito premio Domenico Barbano, imprenditore presidente di Hoas Group srl, da anni nel settore moda eventi comunicazione e produzioni cinematografiche., ideatore e fondatore di “Alta Moda Hoas history of a Style”. A consegnare il premio, un’opera d’arte dell’artista Francesco Palma, sarà il patron di Miss Mondo Antonio Marzano con al suo fianco Leonardo Lanzilao ideatore di “Apoolia” ed esperto di marketing.