Open day per la vaccinazione ai dodicenni a Taranto, ecco come fare

Si svolge oggi il primo evento Open Day per la vaccinazione dei giovani di 12-18 anni che aderiscono alla campagna “A scuola in sicurezza”. L’evento si tiene presso l’hub Porte dello Jonio, operativo dalle 18 alle 24, accessibile in modalità drive through. Il secondo appuntamento sarà il prossimo venerdì 27 agosto.

Il Dipartimento di Prevenzione chiarisce le modalità di accesso alla campagna vaccinale per la popolazione studentesca, specie in merito all’età. Possono ricevere la prima dose le ragazze e i ragazzi che abbiano almeno 12 anni compiuti nel giorno di somministrazione della prima dose: a titolo esemplificativo, potranno accedere all’Open Day di oggi solo i nati dopo il 20 agosto 2009.

L’adesione ai due Open Day può avvenire sia ad accesso libero (fino a esaurimento delle scorte vaccinali) sia su prenotazione tramite i canali ordinari (piattaforma lapugliativaccina, Numero Verde 800 713931, farmacie abilitate). Per tutti gli altri hub della provincia di Taranto, è possibile prenotarsi e accedere ai posti riservati agli studenti 12-18 anni per la settimana dal 23 al 27 agosto, attraverso gli stessi canali dedicati.

Si ricorda che è necessaria la sottoscrizione del consenso informato di entrambi i genitori del minore, e la delega all’altro genitore o a terzi in caso non si possa accompagnare personalmente il proprio figlio/a. La documentazione è disponibile (in calce) al link: https://bit.ly/3z3g5u2