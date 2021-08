Lauretta studiava medicina ed amava lo sport, il cordoglio dal mondo della sanità tarantina

Si chiamava Laura Lacorte la ventenne deceduta questa mattina nell’incidente avvenuto sulla Manduria Francavilla Fontana. Era seduta sul sedile posteriore della Fiat Panda guidata da una sua amica di 23 anni rimaste ferita assieme ad una terza ragazza, anche lei ventitreenne.

La famiglia Lacorte è molto conosciuta ad Ostuni, città dove erano dirette le tre ragazze, ed anche nel tarantino. Sua madre, Maria Nacci, dirige il dipartimento di salute mentale della Asl di Taranto mentre i suoi nonni, entrambi infermieri, hanno lavorato per lunghi anni all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Per questo profondo cordoglio alla famiglia proviene anche dai settori della sanità ionica.

Anche Lauretta, come la chiamavano i suoi amici, aveva scelto la formazione sanitaria, e per sua scelta aveva deciso di studiare medicina all’Università di Tirana, in Albania.

Chi l’ha conosciuta la ricorda come l’immagine della felicità e della spensieratezza. Era atleta di ginnastica artistica, sport che l’ha portata a gareggiare competizioni importanti anche a livelli nazionali ma la sua vera passione erano i cavalli e l’equitazione. Tenero il messaggio lasciato sui social da uno dei suoi amici che commenta la foto di lei mentre si esibisce in un salto a corpo libero. Uno dei suoi numerosissimi amici l’ha ricordata con l’immagine del profilo che aveva su WhatsApp che la ritrae in uno spettacolare salto a corpo libero. «Lauretta ha preso il volo ma questa volta non tornerà da noi».

I funerali avranno luogo domani, lunedì 16 agosto alle ore 16,30 al monastero Villa Specchia sulla via per Carovigno ad Ostuni.