Assalto al portavalori, il vigilante ferito soccorso a Manduria

E’ stato portato all’ospedale di Manduria il vigilante ferito questa mattina durante l’assalto al portavalori di una banca di Grottaglie. L’uomo era appena sceso dal furgone blindato quando è stato assalito da quattro banditi armati con il volto coperto che lo hanno colpito con il calcio della pistola sulla testa e gli hanno strappato dalle mani la borsa contenente le banconote, pare centomila euro. Subito dopo i quattro malviventi sono fuggiti a bordo di un’auto facendo perdere le tracce.

La guardia giurata ferita è stata soccorsa e trasportata all’ospedale manduriano dove gli è stata suturata una ferita del cuoio capelluto. In serata è stato dimesso con una prognosi di 12 giorni.

I quattro rapinatori sono intervenuti proprio nel momento in cui il portavalori ha parcheggiato nei pressi dell'istituto di credito di Grottaglie. Stando alle prime notizie, oltre al denaro sarebbero riusciti a sottrarre l'arma del vigilante dopo averlo colpito più volte alla testa.

Dopo aver messo le mani sul bottino, i rapinatori sono balzati in macchina e sono fuggiti. La guardia giurata che era rimasta a bordo del portavalori, come prevede la procedura di sicurezza, al momento dell'assalto si è allontanato per tornare sul posto. Durante la manovra ha anche provato a fermare i malviventi, speronando la loro vettura. I rapinatori, però, sono riusciti ad allontanarsi. Sul luogo dell'assalto sono subito intervenuti Polizia e Carabinieri. Ed ora è caccia all'uomo in tutta la provincia jonica e in quelle di Brindisi, Lecce e Bari.