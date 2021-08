Monteparano, estorce denaro al padre, arrestato. In precedenza aveva ucciso un fratello

I carabinieri della stazione di San Giorgio Jonico hanno arrestato un pregiudicato di Monteparano ritenuto responsabile dei reati di minacce aggravate ed estorsione continuata nei confronti del padre.

Il 24enne che nel 2014, ancora minorenne, aveva ucciso il fratello durante una lite e per questo era stato condannato per omicidio, era stato rimesso in libertà nel 2018 ma aveva ripreso a manifestare la sua indole violenta minacciando ed estorcendo al padre numerose somme di denaro. Il genitore ha dunque deciso di denunciarlo.

I carabinieri dopo aver formalizzato la dettagliata denuncia dell’uomo hanno informato l’autorità giudiziaria che constatando la gravità dei fatti, ha emesso la misura cautelare nei confronti del giovane pregiudicato che è stato quindi condotto in carcere.