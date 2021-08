Olimpiadi di Tokio, medaglia d'oro ad un altro pugliese

Un altro oro per l’Italia, un altro oro per la Puglia quello conquistato da Massimo Stano nei 20 chilometri di marcia. L’atleta di Palo del Colle, in provincia di Bari, ha tagliato il traguardo con il tempo di 1:21:05 prevalendo sui giapponesi Ikeda (1:21:14) e Yamanishi (1:21:28).

La svolta per Stano è avvenuta a metà gara: dalla terza posizione in cui si trovava ha aumentato l’andatura, riuscendo a distaccare tutti; i marciatori di casa sono stati gli unici in grado di tenere il suo ritmo infernale ma si sono dovuti accontentare delle medaglie di argento e bronzo.